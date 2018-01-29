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Buradasınız : » » CHP'de Alparslan Çabuk genel başkan aday adayı olacağını açıkladı

CHP'de Alparslan Çabuk genel başkan aday adayı olacağını açıkladı

Eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Çabuk, 3-4 Şubat'ta yapılacak kurultayda genel başkan aday adayı olacağını açıkladı.

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CHPde Alparslan Çabuk genel başkan aday adayı olacağını açıkladı

Alparslan Çabuk, düzenlediği basın toplantısında, CHP'li üyelerin umut ışığının sönmüş vaziyette olduğunu söyledi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu'nun kendisinden önceki genel başkanlar gibi davranışlar sergileyerek görevinden ayrılması gerektiğini savunan Çabuk, "2018 yılında sekiz seçim kaybetmiş bir genel başkan aday olmamalı. Kılıçdaroğlu CHP örgütüne umutsuzluk vermektedir." dedi.

Alpaslan Çabuk, CHP'nin tekrar iktidar alternatifi olması için genel başkanlığa aday olmaya karar verdiğini söyledi.

Kurultay 3-4 Şubat'ta yapılacak

CHP'de Genel Başkanlık yarışında Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Ümit Kocasakal, Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Alparslan Çabuk yarışacak. 

CHP'li Muharrem İnce adaylığını açıkladı

Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı

Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığı'na aday adayı olacak

Kaynak: AA 

Etiketler: Ümit Kocasakal, olağan kurultay, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, alparslan çabuk, aday
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