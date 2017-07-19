CHP yürüyüşüne saldırı planı zanlıları tutuklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne katılanlara Kocaeli'de saldırı planladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen DEAŞ üyesi tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri'den kiraladığı minibüsü CHP yürüyüşü sırasında Kocaeli'de kalabalığın üzerine sürerek saldırı yapmayı planladığı değerlendirilen DEAŞ üyesi Oğuzhan K. ve onunla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişi, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan Oğuzhan K, Emre E, Selahattin A, Ali M, Selim İ, Kadir K, Kaan A, Fatih Ö. ve Abdullah B. tutuklandı, A.K, B.K, F.K, A.T, S.K. ve A.K. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.