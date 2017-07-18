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Buradasınız : » » CHP yürüyüşüne saldırı planı yapan zanlılar adliyede

CHP yürüyüşüne saldırı planı yapan zanlılar adliyede

CHP'nin tepki yürüyüşüne katılanlara saldırı planladığı iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan DEAŞ üyesi ile ona yardım ettikleri tespit edilen 14 zanlı adliyeye sevk edildi.

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CHP yürüyüşüne saldırı planı yapan zanlılar adliyede

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanlara Kocaeli'de saldırı planladığı iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan DEAŞ üyesi ile bu kişiyle bağlantısı bulunduğu öne sürülen 14 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri'den kiraladığı minibüsü CHP yürüyüşü sırasında Kocaeli'de kalabalığın üzerine sürerek saldırı yapmayı planladığı değerlendirilen DEAŞ üyesi Oğuzhan K. ve onunla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan bir DEAŞ üyesinin, Suriye'den aldığı talimatla Kayseri'den minibüs kiralayarak CHP yürüyüşünün devam ettiği Kocaeli'ye gitmek istediğini belirleyerek operasyon başlatmış, yürüyüşteki kalabalığın üzerine aracı sürerek saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen Oğuzhan K. ve onunla bağlantılı 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Kiralık minibüste, provokasyon amacıyla konulmuş AK Parti'ye ait bayrak ve bazı seçim malzemeleri de bulunmuştu.

Etiketler: chp yürüyüşü, zanlılar, mahkeme
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