CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belli oldu

Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin (CHP) 36'ncı Olağan Kurultayı'nda 15 kişiden oluşan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçiminin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Ankara Spor Salonu'nda devam eden Kurultayda, 108 kişinin başvuru yaptığı YDK seçimlerinin sonuçları belli oldu.

Toplam 15 üyeden oluşan YDK asil listesinde yer alan isimler ve aldıkları oylar ise şöyle:

“Sezgin Kaya, Erdoğan Kılıç, Öncü Özbay, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Tuba Torun, Emrah Arslan, Cem Artandaş, Turan Aydoğan, Uğur Bayraktutan, Süleyman Bülbül, Selahattin Emre, Gülsüm Filorinalı ve Banu Gençkan.”

Kaynak: AA