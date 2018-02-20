CHP tüzüğünü revize edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı ile 9-10 Mart'ta 19. Olağanüstü Kurultayı toplayacak CHP'de, parti tüzüğünde önemli değişikliklere gidilmesi bekleniyor.

Tüzüğündeki son kapsamlı değişiklikleri 26 Şubat 2012'deki 16. Olağanüstü Kurultay'da yapan CHP, Kılıçdaroğlu'nun çağrısı ile 9-10 Mart 2018'de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 19. Olağanüstü Kurultayı'nı toplayacak.

İki gün sürecek kurultayda, delege seçimine yönelik bazı değişiklikler başta olmak üzere teknik düzenlemelere gidilmesi de bekleniyor.

CHP'de tüzük değişikliği uzunca süredir üzerinde çalışılan bir konu. Tüzükte teknik bazı bölümler netleşse de asıl değişikliklerin kurultayda yapılacağı belirtiliyor.

Hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in başkanlığında çalışma yürüten CHP'de, geniş katılımlı bir kurultay için başta Parti Meclisi (PM) üyeleri olmak üzere örgütten ve milletvekillerinden taleplerini iletmesi için genelge yayınladı.

Tüzük kurultayı basına kapalı gerçekleştirilecek. Kulislere yansıyan bilgilere göre kurultayda, tüzükte delege seçiminde değişiklik olabileceği, illerin aldığı oy oranına ve başarı durumlarına göre delege sayısının düzenlenebileceği ihtimalinin gündeme geleceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı adayını üyeler mi, delege mi belirleyecek?

Daha anlaşılır ve günün şartlarına uygun bir tüzük için yola çıkan CHP'de en tartışmalı konuların başında ise "cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği" konusu.

Partide bazı kesimler cumhurbaşkanı adayının 1 milyon 200 bin parti üyesi tarafından belirlenmesini isterken, genel merkezin ise adayın kurultay delegeleri tarafından belirlenmesi şeklinde bir model üzerinde çalıştığı öğrenildi.

36. Olağan Kurultay'da genel başkanlığa aday olan Muharrem İnce'nin de üyelerden 100 bin imza toplayıp bu değişikliğin tüzüğe konmasını genel merkezden talep edeceği belirtiliyor.

Kontenjan artabilir

CHP Genel Merkezinin üzerinde çalıştığı bir başka değişikliğin ise genel seçimlerde genel başkan kontenjanı olduğu belirtiliyor. CHP'de tüzük gereği adayların yüzde 85'i ön seçim sonucu, kalanlar ise genel başkan kontenjanı ile belirleniyor. Kurultayda, genel başkan kontenjanının artırılabileceği dile getiriliyor.

Tüzükte değiştirilmesi beklenen bir başka madde ise gençlik kotası. CHP'de 26 Şubat 2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay'da kabul edilen madde ile milletvekili genel seçimlerinde, merkez yoklaması yoluyla belirlenecek adayların tespitinde, PM seçiminde, il, ilçe, belde yönetim organlarının seçiminde yüzde 10 gençlik kotası uygulanıyor. Bu oranın artırılması bekleniyor.

CHP Tüzüğü'ne göre kurultayın seçimli olması için delege salt çoğunluğunun imzası gerekiyor. Bin 226 kurultay delegesi bulunan CHP'de seçimli bir kurultay ihtimalinin ise zor olduğu belirtiliyor.

"Örgütümüzle karar vereceğiz"

Tüzük Komisyonu başkanlığını yürüten Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, AA muhabirine, tüzük değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğu hakkında bilgi verdi. 36. Olağan Kurultay öncesinde de Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bir tüzük kurultayı yapılacağını açıkladığını hatırlatan Erkek, "Çünkü, yeni şartlar, yeni ihtiyaçlar doğruyor. Tüzüğümüzü daha sade daha iyi bir metin olarak değiştirmek istiyoruz." dedi.

Bütün örgütten değişiklik taleplerini yazılı olarak istediklerini bildiren Erkek, şöyle konuştu:

"23 Şubat akşamına kadar önerileri, görüşleri toplayacağız sonra taslağımızı hazırlayarak tekrar örgütümüzle meclis grubumuzla PM'mizle paylaşacağız. Katılımcı bir şekilde tüzüğümüzü hazırlayacağız. Kurultaya da tüzüğümüzü sunacağız. Bu zaten uzun zamandır bizim gündemimizdeydi. Biz prensip olarak seçimli kurultaylarda tüzük değişikliği yapmayız. Onu ayrı bir tüzük kurultayı ile yapmak daha doğrudur. Daha ileriye götüreceğiz tüzüğümüzü, onun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Ön seçim kuralının CHP'de değişmeyeceğine işaret eden Erkek, gençlik kotasında artış olabileceğini söyledi.

Mümkün olsa ilçe kongrelerini dahi üyelerle yapmak istediklerini, ancak Siyasi Partiler Kanunu'nun buna müsaade etmediğini aktaran Erkek, ilgili 20'nci maddenin değişimi için kanun teklifleri verdiklerini ancak gündeme alınmadığını bildirdi.

CHP tüzüğünün, ön seçimi, örgütün düşüncelerini esas alan bir tüzük olduğunu dile getiren Erkek, "Bunu daha iyi bir metin haline getirmek istiyoruz, ayrıntıları önümüzdeki günlerde netleştikçe konuşuruz." dedi.

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik bir değişikliğin tüzüğe girip girmeyeceği sorusu üzerine ise Muharrem Erkek, "Onu da hep birlikte örgütlerimizle, yönetimimizle, milletvekillerimizle tartışıp karara bağlayacağız." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA