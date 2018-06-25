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CHP milletvekili Gürsel Erol: Genel merkez yönetimini istifaya davet ediyorum

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 41 yıl sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili olan Gürsel Erol, partisinin genel başkanı ve genel merkez yönetimini istifaya davet etti.

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CHP milletvekili Gürsel Erol: Genel merkez yönetimini istifaya davet ediyorum

Dün yapılan seçimlerde Elazığ'dan milletvekili seçilen CHP'li Gürsel Erol açıklama yaptı.

24 Haziran seçim sonuçlarının partileri açısından tekelleşen bir siyasetin ve yalnızca kendilerini seçmekten başka ülke yönetimi iddiası taşımayan bir anlayışın sonucu olduğunu belirten Milletvekili Gürsel Erol, "Partimizin yaşadığı 24 Haziran seçim sonuçları başarısızlığının sorumlusu bu yönetim anlayışıdır. Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve ünvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum.

Bu çağrımı genel merkez tarafından belirlenen, garanti seçim bölgesinden gelen bir milletvekili olarak değil, Tunceli ve Elazığ’da seçim kazanmış partinin ilkeleri ve etik değerleriyle siyaset yapan bir milletvekili olarak yapıyorum. Partimizin koltuk adamlarına değil, ülkenin yönetimi ile ilgili iddia taşıyan dava adamlarına ihtiyacı vardır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler: istifa, gürsel erol, CHP
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