CHP milletvekili Eren Erdem'e soruşturma

CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem, partide üstü çizilen isimlerden.

Liste dışı kalan Erdem'in hakkında aynı gün iddianame hazırlandı, kabul edildi ve yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

Dün Eren Erdem, bir televizyon kanalına bağlandı, hakkındaki suçlamalarla ilgili konuştu.

İşte o açıklamalarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti ve soruşturma başlattı.

"Parti görevlendirdi, gittim"

Erdem dün bağlandığı yayında suçlamalarla ilgili parti yönetimini işaret etti.

"Zaman Gazetesine de Genel Başkanımız Kemal Kılıçtaroğlu'nun Enis Berberoğlu o zaman içeride değildi ona vermiş olduğu talimatla gittik."

"Belgeleri Tezcan verdi"

MİT tırları tutanaklarını paylaşmakla da suçlanan Erdem, tutanakların Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan geldiğini açıkladı.

"Bu tutanakları sayın Genel Başkan Yardımcımız sayın Bülent Tezcan'dan ben temin ettim, bu twitleri attım."

"Tezcan ile tüzük kurultayında karşı karşıya geldik"

Eren Erdem, seçim yarışında yok. Liste dışı kalmasının sebebini de parti içi siyasete bağladı.

"Benim bugün listelerde olmamamın sebebi sayın Bülent Tezcan ile tüzük kurultayında karşı karşıya olmamızdan başka bir sebebi yoktur."

Erdem'in FETÖ'ye yardım, gizli tanığı ifşa ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarından 22 yıl hapsi isteniyor.

Kaynak: TRT Haber