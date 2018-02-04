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Buradasınız : » » CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi

CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi

CHP'nin Ankara'daki 36. Olağan Kurultayı'na katılan çok sayıda partili, yedikleri kumanyadan zehirlendi.

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CHP Kurultayında kumanya zehirlenmesi

Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin (CHP) Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 36'ıncı Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde, bazı partililer kustu ve mide bulantısı yaşadı. Rahatsızlananlar sedyelerle dışarıdaki 112 Acil Servis ambulanslarına taşındı.

112 Acil Servis ekipleri söz konusu şikayetlerle 100'den fazla kişiye müdahale ettiklerini belirtti. Durumu ciddi olanlar başta Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Zehirlenmelerin içinde et bulunan kumanyalardan kaynaklandığı tahmin edilirken, Kurultayın Divan Başkanlığınca yapılan anonsta rahatsızlananların salonun dışındaki ambulanslara gitmeleri istendi.

Bu arada, söz konusu kumanyaların 2 bin kişiye dağıtıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: CHP, 36. Olağan Kurultayı, ankara spor salonu
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