CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, görevi Cemal Canpolat'tan devraldı.

Kaftancıoğlu, görev değişiminin ardından hakkındaki iddialara ilişkin, slayt gösterisi eşliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Erdoğan'dan özür dilediğimi ifade etmek isterim"

Canan Kaftancıoğlu Gezi Parkı olaylarıyla ilgili bir şey hariç, sosyal medya hesabında yazdığı ve paylaştığı her şeyin sonuna kadar arkasında olduğunu söyledi.

"Bizim için anne olmak kutsaldır" diyen Kaftancıoğlu, "Gezi direnişi sayesinde ben de bir sürü paylaşımlarda bulundum. Orada gözümden kaçmış bir şey var. Hepimiz insanız, hepimiz hata yapabiliriz. Sayın Erdoğan'ın annesine küfür olan bir duvar yazısını da paylaşmışım. Bizim için anne olmak ve annelik hepimiz için çok kutsaldır. Ben hiç kimsenin annesine bir şey dedirtmeyeceğim gibi, Sayın Erdoğan'ın annesine bir şey denildiğinde de bunun karşısında duracak biri olarak bu paylaşımımdan dolayı Sayın Erdoğan'dan samimi bir şekilde özür dilediğimi ifade etmek isterim. Bu topraklarda insan kıymetli, kadın kıymetli, anneler çok kıymetli ama anneleri de meydanlarda yuhlatmayalım. 'Ananı da al git' demeyelim. Siyaset ikliminin barışması için bunların hepsine ihtiyacımız var." dedi.

Kaynak: AA