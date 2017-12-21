CHP ilçe kongrelerinde sona doğru

CHP'de, 3 Mayıs'ta başlayan takvim kapsamında bugüne kadar 15 il kongresi yapılırken, İstanbul hariç ilçe kongreleri ise büyük ölçüde tamamlandı.

İstanbul'daki 39 ilçe kongresini hafta sonu yapacak CHP'nin Ankara İl Kongresi 6 Ocak, İzmir İl Kongresi 7 Ocak, İstanbul İl Kongresi ise 13 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

"Başka bir gelecek mümkün" temasıyla düzenlenecek 36. Olağan Kurultay ise 3-4 Şubat 2018'de Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

CHP'de Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) aldığı karar doğrultusunda, 3 Mayıs'ta başlayan kongre takvimi süreci işliyor. Bugüne kadar 15 ilde kongresi yapan CHP, 896 ilçe başkanını da belirledi.

Kongreleri tamamlanan iller arasında Diyarbakır, Çankırı, Batman, Bingöl, Siirt, Şırnak ve Karaman yer alıyor.

İl başkanlığı seçimi için büyük önem taşıyan İstanbul'un 39 ilçesinde ise seçimler hafta sonu yapılacak.

Bir süre önce delege yazımındaki sorunlar nedeniyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından durdurulan ve daha sonra yeniden başlayan takvime göre, ilçe kongreleri 23-24 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

İstanbul İl Kongresi'nin ise 13 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir günde tamamlanması öngörülüyor.

Tek adayla gitme düşüncesi

CHP'de Kadıköy ve Bahçelievler'deki delege yazımlarındaki sorun nedeniyle durdurulan ve sonra yeniden başlayan kongreler nedeniyle il kongresi büyük önem kazandı.

Yaşanan sorunların İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın yerini tartışmalı hale getirdiği ileri sürülürken, genel merkezin ortak bir adayla il kongresine gitmeyi düşündüğü öğrenildi.

İzmir ve Ankara için de aynı düşüncede olan genel merkezin, 2019'da yapılacak seçimler öncesi "birlik, beraberlik" mesajı vermeyi amaçladığı ifade edildi.

İstanbul il başkanlığı için yapılan kulislerde Canpolat'ın yanı sıra Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre, 22. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu ve sanatçı Berhan Şimşek'in de ismi geçiyor.

Ankara'da Keskin'le devam

Ankara İl Kongresi'ni 6 Ocak'ta yapacak CHP'de, mevcut başkan Adnan Keskin'in yeniden seçilmesine ise kesin gözüyle bakılıyor. Partinin 7 Ocak'ta yapılacak İzmir İl Kongresi'ndeki adayı ise henüz netlik kazanmadı.

Kulislerde eski İl Başkanı Kemal Karataş, Parti Meclisi üyesi Sevda Erdan Kılıç ve geçen hafta yapılan kongrede Çiğli İlçe Başkanlığı'na seçilen Utku Gümrükçü'nün aldı geçiyor.

Olağan Kurultay 3-4 Şubat 2018'de

CHP'de, "Başka bir gelecek mümkün" temasıyla düzenlenecek 36. Olağan Kurultay'ın tarihi ise 3-4 Şubat 2018 olarak netleşti.

İlanı yayınlanan kurultay gündeminde tüzük değişikliği ise öngörülmüyor.

Ankara Spor Salonu'nda yapılacak ve 2 gün sürecek kurultayın ilk gününde genel başkan seçimi yapılacak, ikinci gününde ise 60 kişilik PM üyeleri belirlenecek.

Kaynak: AA