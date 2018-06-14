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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan Berberoğluna ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, saat 11.00'de Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.

Berberoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Kılıçdaroğlu, ziyaretten sonra açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, enis berberoğlu, CHP
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