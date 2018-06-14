CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, saat 11.00'de Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.
Berberoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.
Kılıçdaroğlu, ziyaretten sonra açıklama yapmadı.
Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, saat 11.00'de Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.
Berberoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.
Kılıçdaroğlu, ziyaretten sonra açıklama yapmadı.
Kaynak: AA