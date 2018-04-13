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Buradasınız : » » CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mevlana Müzesi'ni gezdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mevlana Müzesi'ni gezdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Konya’da, toplantının ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret ederek, dua etti.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mevlana Müzesini gezdi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar'dan müzede yapılan çalışmalar ve Mevleviliğe ilişkin bilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette, CHP'li belediye başkanları da eşlik etti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, Konya, Mevlana Müzesi, ziyaret
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