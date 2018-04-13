CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mevlana Müzesi'ni gezdi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar'dan müzede yapılan çalışmalar ve Mevleviliğe ilişkin bilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette, CHP'li belediye başkanları da eşlik etti.

Kaynak: AA