CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mevlana Müzesi'ni gezdi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar'dan müzede yapılan çalışmalar ve Mevleviliğe ilişkin bilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette, CHP'li belediye başkanları da eşlik etti.
Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Konya’da, toplantının ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret ederek, dua etti.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar'dan müzede yapılan çalışmalar ve Mevleviliğe ilişkin bilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette, CHP'li belediye başkanları da eşlik etti.
Kaynak: AA