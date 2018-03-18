CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kahraman ordumuza şükranlarımızı gönderiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Manço Bulvarı'nda düzenlenen Çukurova Belediyesi Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugünün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü olduğunu hatırlattı.

Çanakkale Savaşı'nın sadece bizim tarihimizin değil, dünya savaş tarihinin de önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, yedi düvele karşı olağanüstü bir mücadele verildiğini ve bütün imkansızlıklar içerisinde Çanakkale'de destan yazıldığını söyledi.

"Kahraman ordumuza tarihin her döneminde güvendik"

"Çanakkale Geçilmez" destanın 18 Mart'ta yazıldığını belirten Kılıçdaroğlu, Çanakkale şehitlerini sevgi, saygı, rahmet ve şükranla andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, "Bugün Afrin'de mücadele eden kahraman ordumuz... Kahraman ordumuza tarihin her döneminde güvendik, yine güveniyoruz. Ordu bu ülkenin onurudur, bir ülkenin namusudur. O nedenle, mücadele eden, bizim güvenliğimiz sağlayan, Türkiye'nin ,vatanın güvenliği için, bayrağı için mücadele eden kahraman ordumuza şükranlarımızı gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Çanakkale'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Kurtuluş Savaşı'nın adeta ön sözü olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün "Çanakkale Geçilmezi" nasıl tanımladığını onun sözleriyle anlattı.

Kılıçdaroğlu, Çanakkale menüsünü hatırlattığı konuşmasında, bu zorlu şartlarda mücadele yapıldığını aktardı.

"Şehit yakınları ve gaziler arasında ayrım olmaz"

Bugünün özelliğinin Şehitleri Anma Günü olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Şehitler arasında ayrım yapılmaz. Az önce şehit aileleriyle bir aradaydım. Bir şehit babası, '15 Temmuz şehitleri ile diğer şehitler arasında fark yaratıyorlar' dedi. Biz şehitler, gaziler ve şehit yakınları arasında hiçbir ayrım olmasın diye parlamentoya bir kanun teklifi verdik. Aranıza iktidar partisinden ve diğer partilerden milletvekilleri gelirse lütfen her Adanalı şunu söylesin, 'Şehitler bizim şehitlerimizdir. En çok şehidi veren kentlerden birisi Adana'dır. Şehitler arasında, şehit yakınları arasında, gaziler arasında ayrım yapmayın. CHP bir kanun teklifi verdi, siz de destekleyin, bunu lütfen her gittiğiniz yer de söyleyin.' Şehit yakınları ve gaziler arasında ayrım olmaz."

Kaynak: AA