CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Filistin halkının yaşadığı zulmü görmek yüreğimizi yakıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, bereket ve rahmet ayı olan Ramazan'ın İslam alemi ve bütün insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diledi.

Ramazan ayına girerken Filistin halkının yaşadığı zulmü görmek yüreğimizi yakıyor. Bereket ve rahmet ayı olan Ramazan’ın İslam alemi ve bütün insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Filistin halkı için dualarımız ve dayanışmamız devam edecektir. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 16 Mayıs 2018

"Ramazan ayına girerken Filistin halkının yaşadığı zulmü görmek yüreğimizi yakıyor." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, Filistin halkı için duaların ve dayanışmanın süreceğini vurguladı.

Kaynak: AA