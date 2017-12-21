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Buradasınız : » » CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın vefatı nedeniyle aileye taziye ziyaretinde bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlundan taziye ziyareti

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın büyük oğlu Yavuz Yılmaz geçtiğimiz cumartesi günü Beykoz'daki evinde ölü bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yılmaz ailesine Beykoz'daki evine giderek taziye ziyaretinde bulundu.

Yaklaşık 50 dakika süren ziyaret sonrası açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu'na, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi de eşlik etti.

İstanbul Kent Üniversitesi'nden Yavuz Yılmaz'la ilgili açıklamaİstanbul Kent Üniversitesi'nden Yavuz Yılmaz'la ilgili açıklama

Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA 

Etiketler: taziye, Mesut Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu
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