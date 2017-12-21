CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın büyük oğlu Yavuz Yılmaz geçtiğimiz cumartesi günü Beykoz'daki evinde ölü bulunmuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yılmaz ailesine Beykoz'daki evine giderek taziye ziyaretinde bulundu.
Yaklaşık 50 dakika süren ziyaret sonrası açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu'na, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi de eşlik etti.
İstanbul Kent Üniversitesi'nden Yavuz Yılmaz'la ilgili açıklamaİstanbul Kent Üniversitesi'nden Yavuz Yılmaz'la ilgili açıklama
Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA