  • 15 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taburcu oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taburcu oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun idrar yollarıyla ilgili bir ameliyat geçirdiği. Kılıçdaroğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taburcu oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idrar yolları rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdiği hastaneden taburcu edildi.

Kılıçdaroğlu, operasyonun gerçekleştiği Acıbadem Hastanesi'nden ayrılırken basın mensuplarına el salladı.

Takım elbise giyen ve hastaneden yürüyerek çıkan Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen araca bindi.

Kılıçdaroğlu'na eşlik eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, hastane önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Son hızla çalışmalarına başlayacak"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun idrar yollarındaki bir problem nedeniyle sabah saatlerinde hastaneye geldiğini ve burada cerrahi girişimde bulunulduğunu belirten Tezcan, "Küçük bir cerrahi girişim sonucu şu anda sağlığı gayet iyi. Şu anda da taburcu oldu. Evinde istirahat edecek. Korkacak, kaygı duyacak bir durum yok. Bundan sonra hızla çalışmalarına başlayacak." dedi.

Evine geçti

"Kılıçdaroğlu kaç gün dinlenecek?" sorusunu üzerine Tezcan, "Kısa bir süre." şeklinde yanıtladı.

Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun çok kısa zamanda sağlığına kavuşacağını belirterek, "Eminim salı günü kürsüde göreceksiniz Sayın Genel Başkanımızı." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, beraberindeki genel başkan yardımcıları ve partililerle beraber Çukurambar'daki evine geçti. 

Kaynak: AA

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
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