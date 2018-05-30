CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu radyo programına katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Best FM'de "Ufuk Karcıyla Konuşan Türkiye" programında gündemi değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, yıllarca Maliye Bakanlığında görev yaptığını, o yüzden gerekli bilgiye sahip olduğunu, partisinin seçim bildirgesini de akademisyen, bürokrat ve bankacıların desteğiyle hazırladıklarını söyledi.

"Asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak, bu mümkün. İşveren açısından da mümkün, çünkü vergisiz olacak. Bu rakam işverene ekstra bir yük getirmeyecek."

"Seçim bildirgemiz üretim odaklı"

Kemal Kılıçdaroğlu, seçim bildirgelerinin üretim ve insan odaklı olduğundan şu sözlerle bahsetti:

"Onların seçim bildirgeleri rant odaklı. Son 16 yılda dışarıdan aldığımız borç nedeniyle ödediğimiz faiz 151 milyar dolar. Yani bu ülkenin insanları asgari ücretliler de dahil olmak üzere, faiz olarak dışarıdaki bir grup insana 151 milyar dolar faiz ödedik. Borçla bu ülkeyi kalkındırırsanız buraya gelir. Bunlar 'faiz lobisi' dediğimiz olay."

"Biz yok konut yapılmasın, yol yapılmasın demiyoruz"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yeni iş alanları oluşturulması gerektiğinden bahsetti.

"Bugün izlenen ekonomiye biz 'beton ekonomisi' diyoruz. Yani her şeyi inşaata gömüyorsunuz. İnşaat bitiyor herkes işsiz. Biz söylediğimiz üretim ekonomisi. İşçi düzenli çalışacak. Biz yok konut yapılmasın, yol yapılmasın demiyoruz. Ama ağırlığın üretime verilmesi lazım. Sadece sanayide değil, tarımda da üretmesi lazım. Üniversitelerin bilgi, esnafın hizmet üretmesi lazım. Bunu yapabilirsek işsizlik gerçek mücadeleyi gerçekleştirmiş oluruz."

"Öğretmenler Meslek Kanunu çıkaracağız"

Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda 1 yıl içinde 180 bin öğretmen atayacaklarını, bu sayede öğretmeni olmayan okullardaki sorunu da çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Öğretmen yetiştiren kurumların da yeniden ele alınması gerektiğine değinen Kılıçdaroğlu, "Öğretmenler Meslek Kanunu" çıkaracaklarını ve hiçbir öğretmenin yoksulluk sınırının altında maaş almayacağının sözünü verdi.

"Eğitim politikası millidir"

Milli Eğitim Bakanlığının 16 yılda 14 kez eğitim politikası değiştirdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi çocuklarını kobay olarak kullanan hiçbir devlet yoktur. Ama biz 16 yılda kendi çocuklarımızı kobay olarak kullandık. Bakanına göre eğitim politikası değişti. Oysa eğitim politikası millidir ve evrensel değerleri içermesi lazım. Ezbere dayalı, bir yarış atı gibi sınavdan sınava çocukların sokulduğu bir düzende sağlıklı bir gelişmeyi sağlayamayız, çağdaş uygarlık seviyesini yakalayamayız. 16 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. 16'ncı yılın sonunda geldiğimiz nokta şu; bu ülkenin çocukları yüzde 90'ı niteliksiz okullara gidiyor. Bu kavram bana ait değil. Sayın Milli Eğitim Bakanı'na ait. Eğer 16 yılın sonunda bu ülkenin çocuklarının yüzde 90'ı niteliksiz okullara gidiyorsa hepimizin oturup bir düşünmesi gerekiyor."

"Her alanda çok güzel açılımlar gerçekleştirilecek"

Kılıçdaroğlu, medyanın bağımsız olmasını ve gerçekten topluma doğru bilgileri aktarması konusunda projeleri olduğunu açıkladı.

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı, CHP'nin de parlamentoda çoğunluğu elde ettiği zaman, Türkiye'nin medya açısından da ekonomi açısından da eğitim, sosyal devlet ve dış politika açısından da çok güzel açılımlar gerçekleştirileceğini anlattı.

"Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulmalı"

Kılıçdaroğlu, neredeyse 81 ilin tamamında Suriyeli sığınmacı olduğunu, bu nedenle bazı sorunların oluşabildiğinden bahsederek, bunu çözmenin yolunun "Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı"nı (OBİT) kurmaktan geçtiğini söyledi.

"Elbette Esed ile görüşülecek"

Türkiye'deki Suriyelileri kendi ülkelerine göndermek zorunda olduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, Esed ile görüşülüp görüşülemeyeceği sorusuna şu cevabı verdi:

"Elbette, uluslararası ortak bir sözleşmeye dayalı teşkilat kuruyorsanız zaten Esed ile görüşülecek, Irak ile de... Türkiye gerçek anlamda bölgesine hakim bir güç olacak. Suriye'nin iç işlerine neden müdahale ediyoruz. Irak'ın iç işlerine neden müdahale ediyoruz, asla etmemeliyiz. Biz onlarla oturup barış, kardeşlik ve dostluk ekseninde bir araya gelmeliyiz."

"Suriyeliler bayram veya tatilde gelecek

Kılıçdaroğlu, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi halinde can güvenliklerinin nasıl sağlanacağı ve Esed yönetiminin gelenleri kabul edip etmeyeceği sorusunu da şöyle cevapladı:

"Siz oturacaksınız, yeniden görüşeceksiniz. Suriye'ye gidecek kişiler zaten Suriye vatandaşı. Gelen Suriyelilere 'Ben bunları kabul etmiyorum veya kabul ediyorum' diye bir yöneticinin özelliğinin olmaması lazım. Ayrıca dışlama anlayışının olmaması gerekir. Bunlar Suriyelidir, nitekim büyük bir kısmı bayram dolayısıyla ülkelerine gidiyor. Esed şimdi karşı mı çıkıyor? Suriye'de savaş bitecek, yine oraya gidecekler, evleri onarılacak, hastaneleri yolları olacak. Türkiye onlara yardım edecek. Onlar da bayram da veya tatilde Türkiye'ye gelecekler."

"Faizleri 3 puan artırmak zorunda kaldılar"

Türk lirasının sürekli değer kaybettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Neden kaybetti? Nedeni şuydu; faiz lobileri dediler ki 'faizleri yükseltin, sizin verdiğiniz faiz bize yetmiyor.' Erdoğan da 'yükseltmem' dedi ve sonuçta ne oldu, 3 puan artırmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla alacakları faiz daha fazla." dedi.

"İnce ile yan yana görünsek ne olur görünmesek ne olur?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayları İnce'ye yeterince destek olmadığı yönündeki iddialara da şu yanıtı verdi:

"Muharrem Bey'i seviyoruz ve destek oluyoruz. Bakın, Sayın İnce cumhurbaşkanı adayı olduğunda göğsündeki rozeti çıkarıp bana emanet etti. Ben de ona Türk bayrağı olan bir rozet verdim. Dolayısıyla Muharrem İnce sadece CHP'nin değil 80 milyonun cumhurbaşkanı olmak istiyor. Diğer adaylardan farkı bu. Onu -çok parti kimliği öne çıkmış değil- 80 milyonun cumhurbaşkanı, tarafsız, devletin sigortası olarak görmek istiyoruz. Gerçek de böyle olmalı. Yan yana görünsek ne olur görünmesek ne olur? Bizim arzu ettiğimiz cumhurbaşkanı profili 80 milyonun cumhurbaşkanı. 80 milyonu bir arada tutan bir çimento olarak görmek istiyoruz. Biz öyle bir tabloyla bakıyoruz."

Kaynak: AA