CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Her vatandaşın başımızın üzerinde yeri var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesince Hilton Otel'de düzenlenen "Dünya Romanlar Günü" programına katıldı.

"Adaleti, eşit yurttaşlığı, hiç kimsenin kimliğinden, yaşam tarzından, inancından dolayı ötekileştirilmediği bir Türkiye'yi inşa edeceklerini" savunan Kılıçdaroğlu, "Roman kardeşlerimin Türkiye'nin, illerin, mahallelerin, köylerin yönetiminde de sözü daha fazla olmalı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin değişik illerinden çok sayıda Roman vatandaşın organizasyona katıldığını ve yaşadıkları sorunlarla ilgili görüş aktardıklarını dile getirerek, daha fazla milletvekili çıkarılması yönündeki talep için ise, partinin ön seçime gittiğini söyleyerek vatandaşları CHP'ye üye olmaya davet etti.

Kılıçdaroğlu, Roman vatandaşların sayısına dair farklı rakamların dile getirildiğini ifade ederek, önce Romanların hem Türkiye'de dağılımını hem de var olan sorunlarını çözmek için siyaset kurumunu aktif olarak devreye sokacaklarını aktardı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından 2011'de Romanların toplumla daha iyi bütüleşmesini sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Roman Entegrasyon Politikaları'nın kabul edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, 2011-2018 arasında bu konuda adım atan hiçbir parti olmadığını ancak CHP'nin sivil toplum örgütleriyle çalışma yaptığını söyledi.

"Aile çocuğunu okula gönderirken cebinden beş kuruş harcamamalı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak bir özelliklerinin olduğunu, bunu da herkesin bilmesini istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bize göre Roman vatandaşlarımızın 5 temel sorunu var. Bir eğitim, iki sağlık, üç istihdam, dört barınma, beş sosyal hizmet ve yardımlara erişme sorunu var. Demek ki 5 sorunu ilk kez siyasal anlamda dile getiren parti biziz. Şimdi teşhisi koyduk, sorunu nasıl çözeceğiz? Eğer sorunu görür, sırtınızı dönerseniz sorunu çözemezsiniz. Sorunu görür, teşhisi koyar ve çözüm üretirseniz, sağlıklı ve kararlı adımlarla yolunuza devam ederseniz sorunu çözersiniz. Eğitim sorunu, Roman vatandaşlarının da Türkiye'de yaşayan her vatandaşımın da en temel sorunudur. O nedenle bir sorunu çözmek için 3 şey söylüyorum; eğitim, eğitim, eğitim... Bunu başarmak zorundayız.

Eğitim konusunda atacağımız çok önemli bir adım var. Eğitim harcamaları kesinlikle aileye yük olmamalıdır ve bütün eğitim harcamaları defter, kitap, kalem, servis tamamı devlet tarafından karşılanmalıdır. Aile çocuğunu okula gönderirken cebinden 5 kuruş harcama yapmamalıdır. Böyle olunca çocuk okulu erken terk etmiyor. Bir Roman kardeşimiz söyledi, ilkokulda evlendim. O nedenle eğitim son derece önemli. Eğitimi 12 yıl zorunlu hale getirirseniz ve eğitimi aile için bir yük değil de aile için övünülecek bir alan haline getirirseniz çocuk yaşta evlilikler de kesilmiş olur. O nedenle eğitim son derece önemlidir."

Kılıçdaroğlu, sosyal yardımların kaymakamlar, memurlar eliyle dağıtılmasını kabul etmediklerini ifade ederek, bu görevin muhtarlarca yapılması gerektiğini söyledi.

CHP'li belediye başkanlarına, tüm mahallelerde ücretsiz hizmet veren kreş yapmaları yönünde talimatı olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, erken eğitimin ne kadar önemli olduğunu bildiklerini kaydetti.

"'Her vatandaşın başımızın üzerinde yeri vardır' felsefesiyle siyaset yapıyoruz"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Her vatandaşın başımızın üzerinde yeri vardır" felsefesiyle siyaset yaptıklarını aktararak, "Herkesin ikamet sorunu, geçim sorunu olmamalı. Elin oğlu ayda 25-30 bin dolar alırken niye bizde milyonlarca çocuğumuz, gencimiz işsiz. 'Efendim Romanlar günlük yaşar' diyorlardı az önce söyledim. Size bir ayakkabı kutusu versinler içeni de dolarları koysunlar. Bakın bakalım Romanlar günlük yaşıyor mu yaşamıyor mu?" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, ayrımcılık istemediklerini belirterek, "Yoksulluğu bu coğrafyadan silebiliriz" dedi.

"Şu Kürt, Laz, Çerkez, Roman, Arnavut, yok arkadaşlar hepimiz albayrağın altında büyük Türk milletinin bir parçasıyız. Hep beraber kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Evimizde huzur olsun, mahallemizde huzur, bereket olsun ve hep beraber çocuklarımızı en güzel okullarda okutalım. Yarış ise okula göndererek yarış yapalım. İnsan oğlu eğitilirse her şeye kavuşabilir, yoksulluğu bu coğrafyadan silebiliriz. Bu coğrafyada hepimiz huzur içinde yaşayabiliriz. Ben sizlere güzel bir gelecek vadediyorum, ben sizlere huzur içinde yaşayacağımız bir Türkiye vadediyorum. Ben size hiç kimse kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecektir sözünü ve vaadini veriyorum. Hiç kimse inancından ötürü sorgulamayacaktır sözünü ve vadini veriyorum."

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Roman kardeşlerime söylüyorum Türkiye'nin neresinde olursanız olun şunu bilin; Cumhuriyet Halk Partisi ezilenlerin, sorunu olanların partisidir. Devletin hazinesine el uzatanların, kul hakkı yiyenlerin, elin malına göz dikenlerin, insanları ayıranların partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, insanı insan olarak gören, insanı Allah'ın yarattığı en değerli varlık olarak gören ve 'Benim başımın üstünde insanlara yer vardır' diyenlerin partisidir. Partiye gelin, üye olun."

Kaynak: AA