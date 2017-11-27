CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: ABD'nin Suriye'de kalabilmek için Türkiye'ye ihtiyacı var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "ABD, IŞİD sonrası dönemde Suriye'de kalabilmek için Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyacaktır. Bu ABD ile 2-3 yıldır Suriye konusunda açılan pergelin yeniden kapatılması için bir fırsat teşkil edebilir." dedi.

Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yarın Cenevre'de düzenlenecek Suriye Konferansına Suriye'deki tüm muhalif grupların gideceğini, görüşmelerde Beşşar Esed ve rejimi karşısında 36 kişiden oluşan muhalefet heyetinin olacağını söyledi.

Görüşmelerde, anayasa yazımı, seçimler, yönetim, terörle mücadele konularının ele alınacağını aktaran Yılmaz, bu zamana kadar müzakerelerin devamı için "Esad'ın görevden ayrılmasını" şart koşan muhaliflerin artık bundan vazgeçtiğinin görüldüğünü belirtti.

"ABD'nin varlığını Rusya, Rusya'nın desteklediği Esad, İran, Hizbullah istemiyor"

Daha önce ABD'nin Suriye'de asker konuşlandırması için Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duymadığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"ABD, DEAŞ sonrası dönemde Suriye'de kalabilmek için Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyacaktır. Bu ABD ile 2-3 yıldır Suriye konusunda açılan pergelin yeniden kapatılması için bir fırsat teşkil edebilir. Neden? ABD'nin varlığını Rusya, Rusya'nın desteklediği Esad, İran, Hizbullah istemiyor. Suriye'de ABD'nin varlığını tek isteyen PYD, YPG. O da müzakere masasında şu an itibarıyla bulunmuyor. Dolayısıyla ABD'nin Suriye'de kalabilmesi için güçlü bölgesel bir ortağa ihtiyaç duymaktadır, o ortak da Türkiye olabilir.

Yılmaz, "ABD'nin Türkiye'ye ihtiyacı ve Türkiye'nin de Cenevre sürecinde ister istemez ABD ile birlikte çalışabilme ihtiyacı örtüşür ve Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda yeniden bir yol alınabilir." dedi.

Kaynak: AA