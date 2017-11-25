CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl'den 'yerel seçim' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP İncek Temsilciliği'nin açılışında yaptığı konuşmada, bugün partisi ve Gölbaşı için mütevazi ama çok anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

Gelecek yerel seçimler için çok temel bir hedef ve kararlı bir iddia ile yola çıktıklarını vurgulayan Bingöl, şöyle konuştu:

"Yerel seçimlerde mutlaka Ankara'daki iki başarılı belediyemizin yanına başta Gölbaşı olmak üzere Mamak, Etimesgut, Elmadağ, Nallıhan belediyelerini ve daha sayamayacağım birçok belediyeyi alacağız. Bütün bunların sonucunda Ankaralı hemşehrilerimizin büyük bir özlemle beklediği Ankara Büyükşehir Belediyesini sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla mutlaka yeniden buluşturacağız. İşte o nedenle bu temsilcilik binası çok önemlidir. Sadece yerelde değil, genelde de Türkiye'ye rahat bir nefes aldıracak CHP'nin tek başına iktidarının adeta ayak seslerinin duyulacağı çalışmayı sergileyecek arkadaşlar. Bunu büyük bir inanç ve samimiyetle söylüyorum."

Törene, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ve Gölbaşı İlçe Başkanı Bülent Elikesik de katıldı.

Kaynak: AA