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Buradasınız : » » CHP Genel Başkan Yardımcısı Altıok: CHP, eşitlik ve özgürlük için çalışmaya devam edecektir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Altıok: CHP, eşitlik ve özgürlük için çalışmaya devam edecektir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Altıok, partisinin Karabük 36. İl Olağan Kongresi'nde konuştu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Altıok: CHP, eşitlik ve özgürlük için çalışmaya devam edecektir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Altıok, "Türkiye'nin dört bir yanında tüm yurttaşlara eşit gözle bakan ve aslında temelde 'Cumhuriyet ne demektir?' dediğimiz yerdeki değerlerle ilerleyen CHP, bu eşitlik ve özgürlük için çalışmaya devam edecektir." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, "Türkiye'nin dört bir yanında tüm yurttaşlara eşit gözle bakan ve aslında temelde 'Cumhuriyet ne demektir?' dediğimiz yerdeki değerlerle ilerleyen Cumhuriyet Halk Partisi, bu eşitlik ve özgürlük için çalışmaya devam edecektir." dedi.

Altıok, partisinin Karabük 36. İl Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, CHP'nin Atatürk'ün partisi olduğunu, Cumhuriyet'in de "Atatürk" ve "çağdaşlık" anlamına geldiğini söyledi.

CHP'nin, inanç, mücadele, antiemperyalizm, devrim, emeğin üstünlüğü, ulusal bütünlük içinde tüm halkların kardeşliği demek olduğunu ifade eden Altıok, "Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine taşıma iddiasının siyasal örgütlenmesinin adıdır Cumhuriyet Halk Partisi. Daima ileriye, daime geleceğe, büyümeye ama aydınlığa bakar Cumhuriyet Halk Partisi." diye konuştu.    

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