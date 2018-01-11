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Buradasınız : » » CHP 81 ilde OHAL açıklaması yapacak

CHP 81 ilde OHAL açıklaması yapacak

CHP, Cuma günü 81 ilde olağanüstü hal uygulamasına karşı basın açıklaması yapacak.

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CHP 81 ilde OHAL açıklaması yapacak

CHP Basın Birimi'nin yazılı açıklamasına göre, 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek "OHAL'de Yeter Forumu" öncesi, forumun koordinasyonunu sağlayan Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl ve Veli Ağbaba imzasıyla 81 il başkanlığına genelge gönderildi.

Bütün illerde Cuma günü saat 11.30'da yapılacak açıklamalarda, "olağanüstü halin muhaliflerle mücadele amacı taşıdığı, kanun hükmünde kararnamelerin toplumun tüm kesimlerine yönelik bir silah olarak kullanıldığı" savunulacak.

Sivil toplum örgütleri ve sendikaların da katılacağı açıklamalarda, "OHAL'in kaldırılması ve Türkiye'nin yeniden demokrasiye dönerek normalleşmesi" çağrısı yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı "OHAL'de Yeter Forumu'na" vatandaşlar davet edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: ohal, CHP
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