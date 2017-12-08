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Cezevinden kaçan hükümlü kovalamacanın ardından yakalandı

Adana'da cezaevinden 5 ay önce firar eden hükümlü yakalandı.

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Cezevinden kaçan hükümlü kovalamacanın ardından yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kozan ilçesindeki açık cezaevinden firar eden hükümlü Yasin Karaca'yı (41) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, firari hükümlü Karaca'nın merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Adrese giden polis, kendilerini görüp kaçmaya başlayan Karaca'yı kovalamaca sonucu yakaladı.

Hakkında 10 ayrı gasp ve yaralama suçundan 31 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulunduğu, cezasını çekmekte olduğu cezaevinden 5 ay önce firar ettiği öğrenilen zanlı, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: cezaevi, Adana
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