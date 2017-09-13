Cezaevlerinde 'arabulucu-uzlaştırmacı' düzenlemesi

Hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmelerine dair usul ve esasları belirleyen yönetmelikteki değişiklikle, hükümlü ve tutuklulara, arabulucu ve uzlaştırmacılarla görüşme imkanı verildi.

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının "d" bendi, "Kurum idaresinin uygun göreceği bir hafta açık görüş, ayın diğer haftaları kapalı görüş olmak üzere, hükümlü ve tutuklular bu yönetmelikte belirtilen yakınları ile haftada bir kez olacak şekilde görüşme yapabilir." şeklinde değiştirildi.

Öte yandan, aynı yönetmelikteki değişikliklerle, hükümlü ve tutukluların arabulucu ve uzlaştırmacılarla görüşmesi için düzenleme yapıldı.

Tutuklular, meslek kimliği ve görevlendirme belgesinin ibrazı üzerine, arabulucu ve uzlaştırmacılarla mesai gün ve saatleri içerisinde konuşulanları başkalarının duymayacağı ancak görüşmenin görevlilerce izlenebileceği bir ortamda, açık görüş usulüne tabi olarak bir araya gelebilecek.

Bu kişilerin uzlaştırmacı ve arabulucu ile yazışmaları denetime tabi tutulamayacak.

Hükümlüler de uzlaştırmaya tabi bir suçun tarafı olması, uzlaştırma yoluna gidilmesi ve rıza göstermesi durumunda, uzlaştırmacı olarak atanan kişi ile görevlendirme belgesinin ibrazı üzerine, bu iş için ayrılan görüşme yerlerinde, mesai gün ve saatleri içerisinde, konuşulanların duyulamayacağı ancak güvenlik nedeniyle görülebileceği bir biçimde, açık görüş usulüne uygun olarak görüşebilecek.

Bunun yanı sıra hükümlüler, arabuluculuk yoluna başvurulması ve rıza göstermesi durumunda da aynı şartlar çerçevesinde arabulucu olarak belirlenen kişi ile meslek kimliğinin ibrazı üzerine görüşme yapabilecek.

Uzlaştırmacının ve arabulucunun kuruma girişinde ve görüşmeler sırasında, avukatların kuruma girişlerinde ve görüşmelerinde uygulanan usul ve esaslar niteliğine uygun düştüğü ölçüde uygulanacak.