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Cezaevinden kaçan hükümlüler, 3 saat sonra yakalandı

Isparta Yarı Açık Cezaevi'nden firar eden iki hükümlü, firar ettikten 3 saat sonra yakalandı.

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Cezaevinden kaçan hükümlüler, 3 saat sonra yakalandı

Isparta Yarı Açık Cezaevi'nden firar eden iki hükümlü, firar ettikten 3 saat sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Isparta Yarı Açık Cezaevi'nden birlikte kaçan Ali K. ile Çağlayan A'nın yakalanması için çalışma başlattı. Bir süre devam eden araştırmanın ardından ekipler, firardan 3 saat sonra Ali K'yi Vatan Mahallesi'nde, Çağlayan A'yı ise Emre Mahallesi'nde bir aracın içinde yakaladı.

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan Çağlayan A'nın içinde bulunduğu aracı firar ettikten sonra babasından çaldığı öğrenildi.

Etiketler: ısparta, Firar, hükümlü
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