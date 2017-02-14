Cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı

Eskişehir'de cinayet suçundan kaldığı açık cezaevinden firar eden hükümlü ile onun gözaltına alınmasını engellemek amacıyla polise darp girişiminde bulunan 4 kişi yakalandı.

2011 yılında işlediği cinayet nedeniyle Eskişehir Açık Cezaevi'nde yatan Sezer T. (31), önceki gün firar etti. Hükümlü, daha önceden tanıdığı arkadaşları Burak Ö. (27), Mustafa Ö. (23), Karani T. (22) ve Melih N'yi (23) de yanına alarak kent merkezinde bir araçla gezmeye çıktı.

Bir ihbarı değerlendiren polis, hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sezer T'nin bulunduğu aracı Akarbaşı Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesi'nde takibe aldı. Polisi fark eden Sezer T, araçtan atlayıp olay yerinden kaçtı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan Sezer T'nin gözaltına alınmasını engellemek isteyen Burak Ö, Mustafa Ö, Karani T. ve Melih N, görevli polis ekiplerine darp girişiminde bulundu. 4 şüpheli olay yerine gelen takviye polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan, Sezer T, Burak Ö, Mustafa Ö, Karani T. ve Melih N, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.