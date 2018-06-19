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Cezaevinden izinli çıkıp arkadaşlarının marketini soydular

Cezaevinden izin alarak çıkan iki şahıs, cezaevinde birlikte kaldıkları arkadaşlarının marketini soydu.

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Cezaevinden izinli çıkıp arkadaşlarının marketini soydular

Hırsızlık olayı, Samsun Tekkeköy'de Örnek Sanayi Sitesi'nde 13 Haziran'da meydana geldi.

İddiaya göre, Nurettin D.(46) ve Ramazan D.(36), Bafra Yarıaçık Cezaevi'nde birlikte kaldıkları market sahibi Ali S.'nin iş yerini soymaya karar verdi. Cezaevinden izinli çıkan Nurettin D. ve Ramazan D., Ali S.'nin cezaevinde bulunmasından da istifade ederek gece markete girip çelik para kasasını çaldı.

Hırsızlık olayının ortaya çıkması üzerine polis hırsızların tespiti için çalışma başlattı.

Hırsızlık olayında kullanılan aracın plakası ve kiralık olduğu tespit edildi. Hırsızların içinde bulunduğu otomobilin Samsun'dan İstanbul'a gittiği tespit edildi. Nurettin D. ve Ramazan D. İstanbul dönüşü Samsun'a gelirken Ankara yolu üzerinde yakalandı.

İçinde 10 bin dolar para ile 30 adet çeyrek altın bulunduğu ileri sürülen çelik kasa ise Canik ilçesinin Gültepe Mahallesi'nde içindekiler çalınmış halde bulundu. 

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu'nda sorguları tamamlanan Nurettin D. ve Ramazan D., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, hırsızlık, cezaevi
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