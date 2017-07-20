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Cezaevi firarisi saklandığı evinde yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gasp ve hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, saklandığı evinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Cezaevi firarisi saklandığı evinde yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gasp ve hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, saklandığı evinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, gasp ve hırsızlık suçlarından 27 yıl hüküm giyen ve 11 yılını Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, son 9 ayını da Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumunda geçiren İsmail Kanyılmaz, 16 Temmuz'da firar etti.

Kanyılmaz'ın, ilçeye bağlı Aydınlar köyündeki evine geldiğini tespit eden jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonla odaya saklanan hükümlü cezaevi firarisini gözaltına aldı.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kanyılmaz, adliyeye sevk edildi.

İsmail Kanyılmaz, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Etiketler: zonguldak, cezaevi firarisi, hapis cezası
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