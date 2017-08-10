  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Cezaevi firarisi 13 yıl sonra yakalandı

Ordu'da 1995 yılında 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen ve cezaevinden firar eden kişi, 13 yıl aradan sonra Samsun'un Çarşamba ilçesinde yakalandı.

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Cezaevi firarisi 13 yıl sonra yakalandı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 1995 yılında 3 akrabasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve hüküm giyen Hayati Kambal (45), 9 yıl cezaevinde yattı. Bu sürenin sonunda açık cezaevine nakledilen Kambal, firar etti.

Yapılan arama çalışmalarına rağmen bulunamayan Kambal'ın Çarşamba ilçesi Hasabahçe Mahallesi'nde bir evde bulunduğu ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

Yatağın altında saklanmış halde bulunan Kambal, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kambal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine konuldu.

Kambal'ın firar ettikten sonra da çeşitli suçlara karıştığı, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Etiketler: cezaevi firarisi, Cezaevi firarisi 13 yıl sonra yakalandı
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