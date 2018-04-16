Cezaevi firarileri gasp ettikleri cip ile polis ve jandarmayı alarma geçirdi

Olay, geç saatlerde Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana geldi. Cinayet suçundan hükümlü cezaevi firarileri E.G. ile B.Ç., Çiftlikköy ilçesinde bir cipi, sürücüsünü kuru sıkı tabanca ve bıçakla tehdit ederek gasp etti. İhbar üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İki firarinin gasp ettiği aracın şehir merkezinden geçişini tespit eden polis, yol üstünde barikat kurarak aracı durdurmak istedi. Parikatı aşarak kaçmaya başlayan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Çınarcık ilçesi istikametine kaçan şüpheliler, buradaki jandarma sınırları içerisinde farları kapalı şekilde ilerlemeye çalıştı. Durumu fark eden jandarma ekipleri de aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına da uymayan zanlıların peşine bu kez jandarma ekipleri de katıldı. Ara yolları kullanan şüpheliler, Termal ilçesine istikamete yöneldi. Bir süre izlerini kaybettiren şüphelilerle hem polis hem de jandarma ekipleri seferber oldu.

Kovalamaca kazayla son buldu

Termal yolundan Yalova istikametine doğru geldiği belirlenen zanlıların içinde bulunduğu cip, yine polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Benzerine film senaryolarında rastlanan kovalamaca, cezaevi firarileri E.G. ve B.Ç.'nin içinde bulunduğu cipin duvara çarpmasıyla son buldu.

Polis, kazanın ardından iki şüpheliyi yakaladı.

Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonucu yakalanan zanlılar ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Tedavilerinin ardından gözaltına alınan iki şüpheli, Yalova Emniyeti Müdürlüğü’ne götürüldü. Olay Yeri İnceleme Ekipleri kaza yapan araçta inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA