  • 01 MAYIS 2017, PAZARTESI

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Çevreci pilot, denizi kirleten gemiyi bildirdi

Atatürk Havalimanı'na inen tarifeli uçağın kaptan pilotu, denize sintine atığını boşaltan gemiyi kuleye şikayet etti.

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Çevreci pilot, denizi kirleten gemiyi bildirdi

Atatürk Havalimanı'na inen tarifeli uçağın kaptan pilotu, denize sintine atığını boşaltan bir gemiyi şikayet etti.

Alınan bilgiye göre, önceki gün, havalimanına Marmara Denizi üzerinden inişe geçen tarifeli uçağın pilotu, denize sintine atığını boşaltan bir gemiyi fark etti.

Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezine olayı rapor eden pilot, çevreyi kirleten gemi için görevlilerin harekete geçmesini sağladı. İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gemi içinden sızan sularla makine ile kazan dairelerinden akan yağ yakıtlar, sintine atığı olarak adlandırılıyor.

Etiketler: Atatürk Havalimanı, deniz kirliliği, gemi
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