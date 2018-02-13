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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının eski 8 çalışanı hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturmaları kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ihraç edilmiş 8 personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının eski 8 çalışanı hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının eski 8 çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmalar kapsamında, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile görevlerinden ihraç edilen ve ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının eski 8 çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi ekipleri, Ankara'da 6 kişiyi gözaltına aldı. 

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, bylock, ankara
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