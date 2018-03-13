Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: Mazlumların geri dönmesi için çalışıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 25 bine yakın kişinin ziyaret ettiği MIPIM Fuarı’na, Türkiye’nin son dönemde yoğun katılım gösterdiğinin altını çizerek, “Ülke olarak burada 250 civarında kuruluşumuz var. Bunlar bizim ülkemizin gururu, hepimiz bu ülkeyi dışarıda temsil eden kuruluşlar. Olayı sadece burada bir alışveriş imkanı gibi görmüyoruz. Aynı zamanda burada ayakta kalan ülkelerin, iş yapan ülkelerin, büyüyen, gelişen ülkelerin kendi yapmış oldukları çalışmaları bütün dünyaya tanıttıkları bir ortam olarak görüyoruz” dedi.

İnsanoğlunun sürekli artan bir değişim isteğiyle hareket ettiğini ve mekan değiştirdiğini dile getiren Özhaseki, inşaat sektörünün bu değişimle şekillendiğini, yurt dışında ve yurt içinde Türk inşaat şirketlerinin önemli başarılar kaydettiğini, ülkenin medarı iftiharı haline geldiğini söyledi.

"Yurt dışında zaten inşaat sektörü bizim medarı iftiharımız. İlk 250 içerisinde bizim her zaman 40 ila 50 firmamız var. Bu firmalar bizi gayet iyi temsil ediyorlar. Son 10 yılda 220 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaştık. Çin’den sonra ikinci sıradayız."

Türkiye’de son yıllarda müthiş bir kalkınma atağının yaşandığına dikkat çeken Özhaseki, "Özellikle 2002’den itibaren başlayan dönemde yapılmış olan yatırımları sadece ülke içerisindeki yatırımlar olarak görmekten ziyade, biraz da kıtalar arası yatırımlar gibi de görmek lazım. Ülke içinde yatırımlar, kalkınma hamleleri hızlı bir şekilde devam ederken, bir taraftan da iki kıtayı birbirine bağlayan yer altındaki geçitten, üçüncü köprüden, Kocaeli tarafına yapılan üst geçitten, bunların her biri adeta kıtaları birbirine bağlayan bölgesel yatırımlar olarak da karşımızda duruyor. İnşallah bu hızlı yatırım atağı da devam edecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Özhaseki, İstanbul’da yapımı devam eden üçüncü havalimanının bittiğinde, dünyada birinci sıraya yerleşeceğine de işaret ederek, havalimanının etrafındaki 55 ülkeyi üç saatlik bir sürede birbirine bağlayacak tek havalimanı olacağını vurguladı.

"Bulunduğumuz coğrafya itibarıyla zor bir yerdeyiz. Coğrafya insanın kaderiymiş derler yani kimse kendiliğinden seçmezmiş" ifadelerini kullanan Özhaseki, Türkiye’nin kolay bir coğrafyada bulunmadığını ve son 3 yılda karşı karşıya kaldığı sorunların Batı’daki güçlü ülkelerde yaşanması durumunda sonucun çok daha farklı olacağını kaydetti.

"FETÖ gibi bir bela başlarına gelseydi ne yaparlardı?"

Konuşmasında, terör örgütlerinin şekil değiştirerek hedeflerine ulaşmaya çalıştığını da vurgulayan Özhaseki, "PKK gibi 40 yıllık vahşi bir örgüt. Böyle bir örgüt, Fransa’nın, Almanya’nın başına gelseydi ne olurdu? Dilemeyiz hiçbir dostumuzun başına gelmesin. Öyle bir isteğimiz de yok ama başlarına gelseydi acaba ne yaparlardı? FETÖ gibi bir bela bu ülkelerden birinin başına gelseydi, hangisi ayakta kalabilirdi? DEAŞ gibi bir örgüt, uyduruk. Sadece onu oraya koyup toplamak istedikleri bir örgüt. Pis sakallarını kesiyorlar ve PKK oluyorlar şimdi. Bunca lanet bir örgütle baş etmiş bir ülkeyiz" dedi.

Bakan Özhaseki, Türkiye’nin zor bir konumda olan bir ülke olarak, terör örgütleriyle mücadeleden başarıyla çıktığının ve kötü günleri geride bıraktığının altını çizerek, "Bitti. İçeride kalmadı, doğru dürüst terörist kalmadı. Son kalıntıları da temizleniyor. Dışarıyı temizliyoruz şimdi. Bunu güvenliğimiz için yapıyoruz. Kendi insanımız için yapıyoruz. Kimsenin topraklarında falan da gözümüz yok. Mazlumların geri dönmeleri için yapıyoruz bu çalışmaları. İşte o çevrede biz Türkiye olarak bir güven adasıyız" diye konuştu.

"Şehir ekonomileri ülkelerle yarışıyor"

"Artık dünyada şehirler yarışıyor. Kim ne derse desin. Şehirlerin ekonomileri bazı ülke ekonomilerini geçmiş vaziyette" diyen Özhaseki, şehirlerin kendi tanıtımlarına önem vermeleri gerektiğini de belirtti. Özhaseki, bu yarışta geride kalanın silinip gittiğini vurguladı.

"Anadolu, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri. Böyle olmasına rağmen geçmişte cazibe merkezi olan, başkentlikler yapmış, nüfusu 300, 500 binleri bulmuş yani birkaç asır, birkaç bin yıl öncesinden bahsediyorum, şehirlerin birçoğu şimdi yok olup gitmişler. Eğer şehirlerimizin yöneticileri, kendi şehirleriyle ilgili doğru projeler yapıp, ileriye doğru şehirlerini açarlarsa, o şehirler büyüyecek ve gelişecektir. Bir bilim adamının sözü, şehirlerin geleceği, oradaki yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Şimdi artık şehirlerimizin yarıştığı bir ortamda bu fırsatları doğru oranda, yerinde değerlendirmek hepimizin görevidir diye düşünüyorum. Bu vesileyle buraya kadar gelen, emek veren, ülkeyi tanıtma adına bir milim dahi olsa gayret eden arkadaşlarımı kutluyorum."

Özhaseki, bir süre önce vefat eden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar'la geçen yılki fuarda beraber olduklarını hatırlatarak, "Bu sene aramızda yok, Allah rahmet etsin. Bir varmış bir yokmuş dünyadayız. İyi işler bırakarak gittiğine hepimiz eminiz" dedi.

Toplantının başında konuşan İTO Başkanı Öztürk Oran da, fuara Türkiye'den 250 şirket ve 700 ziyaretçinin katıldığını belirterek; İstanbul Çadırı'nın Türkiye'nin mega projelerinin yanı sıra vitrin projelerinin tanıtılması ve ortaklıklar için ideal bir ortam sunacağını, MIPIM'in İstanbul’un çok yönlü kimliği, zengin tarihi ve sahip olduğu fırsatların sergilenmesi adına önemli bir sahne olduğunu söyledi.

Dört gün boyunca dünya çapında yatırım ve gayrimenkul profesyonellerini bir araya getirecek MIPIM 2018'in bu yılki ana teması "Dünyanın Şehir Haritası Değişiyor" olarak belirlendi.

Kaynak: AA