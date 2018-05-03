Çevre temizliğinde farkındalık için yola kamyon dolusu çöp döktüler

İnegöl Belediyesi tarafından çevre temizliğinde farkındalığın sağlanması için kentin işlek yerlerinden Atatürk Bulvarı'na çöp döktürüldü.

İşçiler, yol kenarına kamyondan çöp dökerken, İnegöl Belediye Başkanı Taban ve meclis üyeleri de çalışmayı izledi.

Yoldan geçerken, çöpleri görenlerin tepkilerini izleyen Taban, temizliğe dikkat çekmek amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

"'Temiz şehir İnegöl', 'Marka kent İnegöl' gibi söylemleri dilde belki çokça yapıyoruz; ama beraberinde bunun fiilen de gerçekleşmesini istiyoruz. Bu konuda kararlıyız. İnegöl’ümüz gerçekten güzel insanların yaşadığı şehir. Aynı zamanda bu şehir, temiz olmak zorunda. Başka çaremiz yok.”

Çevre temizliğiyle ilgili denetim vurgusu yapan Başkan Taban, şunları söyledi:

"Mobilyamızla övünüyoruz, köftemizle kaplıcamızla ve diğer tüm markalarımızla övünüyoruz. Ama bana göre, temiz olmak zaten dinimizin bize emrettiği bir konudur. İnsanların bu kadar kolay ellerindeki basit çöpleri yerlere atmaması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, bir yerde çöplerin atılması için gerekli çöp kutuları eksik olabilir; ama bu çöpün atılması için yeterli bir sebep değildir. Gelişen ülkeleri incelediğimizde hiçbir yerde çöp kovası olmasa dahi insanlar o bilince ve farkındalığa vardıkları için ellerindeki çöpleri açık alana atmadıklarını görüyoruz. Biz de inşallah, bundan sonra çok daha temiz bir İnegöl oluşturmak adına bu çalışmayı gerçekleştirmiş olduk.”

Vatandaşlardan uygulamayı başarılı buldu

Yoldan geçenler ise çöp yığınını görünce tepki gösterdi. İnegöllüler, belediyenin çevre temizliği için farkındalık çalışması olduğunu öğrenince uygulamayı başarılı bulduklarını söyledi. Çöpler, 4 saatin sonunda kokmaya başlayınca işçiler tarafından tekrar kamyona doldurulup, çöplüğe götürüldü.

Kaynak: DHA