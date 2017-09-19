Çevik Kuvvet'i işgal girişimi davasında tahliye yok

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal etmeye çalıştıkları ve bu sırada 1 kişinin ölümü, 15 kişinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle 18’i tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar verildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 17 tutuklu sanık ve tarafların avukatları katılırken bir sanık ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya bağlandı. Müşteki Milli Savunma Bakanlığı adına avukat Selçuk Akgün, İçişleri Bakanlığı adına avukat Uğur Kızılca ve TBMM Başkanlığı adına da Hilmi Yavuz ile şehit ve gazilerin avukatları da hazır bulundu.

Bazı sanıkların söz alarak beyanda bulunduğu duruşmada, avukatların talepleri dinlendi. Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkilleri hakkında tahliye ve tevsi tahkikat taleplerinde bulundu.

Müşteki Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve TBMM Başkanlığı adına duruşmaya gelen avukatlar da söz alarak, davaya müdahil olma talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Yücel Üstün, Yusuf Boz, Yavuz Karakaya, Serhat Şen, Rahmi Kaya, Necmettin Dalkılıç, Murat Güneş, Mehmet Ali Çelikkaya, Kurtuluş Kara, Ercan Şen, Emre Taş, Cuma Ardıç, Burak Şengül, Burak Koç, Barış Arslan, Aykut Gök, Kadir Yıldız ve Yusuf Sarı'nın üzerilerine atılı "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme" suçlarının tutuklama sebeplerinin kanuni karine olarak varsayıldığı katalog suçlardan oluşu ve sanıklar üzerinde adli kontrol hükümleriyle yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanamayacak oluşunu dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Sanıkların diğer sair taleplerini de reddeden heyet, tutuklu sanıklar hakkında haberleşmeye ilişkin sınırlandırmaların aynen devamına karar vererek Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve TBMM Başkanlığı vekillerinin, suçtan zarar görme ihtimaline binaen duruşmalara kabulüne hükmetti.

Heyet, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 20 Ekim'e erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ile "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, bazı sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenirken ayrıca, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün işgal girişiminin planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle kurmay albay Yusuf Sari’ya, "tehdit", "kasten öldürmeye azmettirme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" suçlarından bir kez müebbet ve 54 yıldan 94 yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

Tutuklu sanıklardan yarbay Kadir Yıldız’ın ise olay sırasında Ümit Yolcu'nun ölümüne ve 7 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" suçlarından da bir kez müebbet ile 52 yıldan 86 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.