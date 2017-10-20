Çevik Kuvvet'i işgal girişimi davasında 58 sanığa müebbet istemi

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü işgal etmeye çalıştıkları ve bu sırada 1 kişinin ölümü, 15 kişinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle 18'i tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı, davaya ilişkin esas hakkındaki mütalasının hazır olduğunu beyan ederek, mahkemeye sundu.

Mütalaada, tüm sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaada, ayrıca sanıklar eski Albay Yusuf Sarı, eski Yarbay Kadir Yıldız ve eski Uzman Çavuş Yusuf Boz'un ''kasten öldürme'', ''kasten yaralama'', ''tehdit'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından da hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

Kaynak: AA