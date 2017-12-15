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Buradasınız : » » Çete savaşı bir gencin hayatına mal oldu

Çete savaşı bir gencin hayatına mal oldu

İstanbul'da iki çete arasındaki silahlı çatışma, 16 yaşındaki bir gencin hayatına mal oldu. Polis bölgedeki çetelere yönelik geniş çaplı operasyon başlattı,6 kişi gözaltına alındı.

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Çete savaşı bir gencin hayatına mal oldu

Küçükçekmece'nin İnönü mahallesinde rekabet halindeki iki suç örgütü işi silahlı çatışmaya kadar götürdü.

Salı günü çetelerden birinin düzenlediği saldırıda rakip çeteden iki kişi yaralandı. Bunu Perşembe gecesi yeni bir saldırı takip etti.

Taraflar bu defa birbirlerine karşı uzun namlulu silahlar kullandılar. Ancak bu defa kurşunların hedefi, olayla hiçbir ilgisi olmayan bir genç oldu.

Halı saha maçından dönen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz’ün arkadaşlarıyla bulunduğu araca çok sayıda mermi isabet etti. Emircan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

16 yaşındaki gencin ölümü üzerine polis Küçükçekmece genelinde çetelere yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

Şüphelilere ait bir otomobil ve tabanca ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.

Polis operasyonlarında şüphelilere ait bir otomobille çok sayıda tabanca ele geçirildi.

TRT HABER
 

Etiketler: İstanbul, Küçükçekmece, çete savaşı
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