  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Çeşme'de göçmenleri taşıyan bot battı: 3 ölü

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

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Çeşmede göçmenleri taşıyan bot battı: 3 ölü

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre, yelkenli bir teknenin 21.00'de Karaada kuzeyinde bir göçmen botunun battığını bildirmesi üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ile 1 Sahil Güvenlik helikopteri gönderildi.

Yapılan arama kurtarma çalışmalarında Irak uyruklu 2'si çocuk, biri kadın 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

4'ü Irak, 3'ü Somali, 2'si Suriye uyruklu 9 kişi kurtarılarak, Çeşme Devlet Hastanesine sevk edildi.

Göçmenler ifadelerinde, botta Yunan adalarına geçmeye çalışan 16 kişi ile 1 Türk organizatörün bulunduğunu, bot batmaya başladığı sırada organizatörün yüzerek kaçtığını belirttiler.

Kayıp oldukları değerlendirilen 4 göçmenin bulunmasına yönelik arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü, kaçan organizatörün yakalaması için de çalışma yapıldığı öğrenildi.

Etiketler: göçmenler, çeşme
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