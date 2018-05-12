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Çeşme'de 3,7 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Çeşmede 3,7 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Saat 10.36'da, yerin 16.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede hissedilmezken, herhangi bir maddi hasara da yol açmadı.

Kaynak: DHA

Etiketler: çeşme, çeşme deprem
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