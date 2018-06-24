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Çeşitli suçlardan aranan 69 şüpheli sandık başında yakalandı

İzmir ve Denizli'de biri FETÖ soruşturması kapsamında olmak üzere çeşitli suçlamalarla aranan 69 kişi, sandık başında gözaltına alındı.

24 Haziran 2018 Pazar 20:28





