Çeşitli suçlardan aranan 69 şüpheli sandık başında yakalandı

İzmir ve Denizli'de çeşitli suçlardan aranan 69 şüpheli, oy kullanmak için gittikleri sandık başında gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışma kapsamında oy kullanmak üzere sandık başına giden 58 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılardan birinin FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi.
Denizli'de de Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı.
Kentte seçim kanununa muhalefet suçlamasıyla ise 21 kişiye işlem uygulandığı kaydedildi.
Öte yandan Antalya'da FETÖ soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan eski emniyet müdürü Mehmet Ş. de gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA