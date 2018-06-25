Çeşitli suçlardan aranan 47 kişi sandık başında yakalandı

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri oy kullanma merkezlerinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Oy kullanmak için okullara giden ve "askeri ceza kanununa muhalefet, tehdit, yaralama, cinsel taciz, dolandırıcılık, hakaret, trafik güvenliğin tehlikeye sokma, konut dokunulmazlığını ihlal, görevi yaptırmamak için direnmek-hakaret" suçlarından haklarında arama kararı olduğu tespit edilen 25 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sakarya'da 22 kişi tutuklandı

Sakarya'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçiminde haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 kişi tutuklandı, 13 silah ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, hakkında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçiminde, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 22 kişi oy kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikler tarafından tutuklandı.

Öte yandan yine seçim günü yapılan çalışmalarda, silahla ateş açtığı tespit edilen 16 şüpheliye gerekli yasal işlem başlatıldı ve 1 ruhsatsız silah, 2 pompalı tüfek, 10 kuru sıkı tabanca ile 57 değişik çap ve markalarda fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA