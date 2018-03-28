  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Çeşitli suçlardan aranan 439 kişi İzmir'de yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan 439 kişi İzmir'de yakalandı

İzmir'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla bir hafta boyunca kent genelinde yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 439 kişi gözaltına alındı.

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Çeşitli suçlardan aranan 439 kişi İzmirde yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri,19-25 Mart tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 18 bin 946 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, farklı suçlardan aranan 439 kişi yakalandı. Yakalananlar arasındaki 14 şüphelinin, FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla arandığı belirlendi.

Ekipler 535 araç ile 273 motosikleti de inceledi. Denetimlerdeki aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 32 mermi, 2 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek ve bunlara ait 17 fişek, 329 gram esrar, 15 gram kokain, 1 gram eroin, 24 uyuşturucu hap, 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Denetimlerde kumar oynatıldığı tespit edilen 10 iş yerine de idari işlem uygulandı.

Kaynak: DHA

Etiketler: uygulama, izmir, huzur, gözaltı, Denetim
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