Çerkezköy'deki 'kokunun' nedeni araştırılıyor

İstanbul Çerkezköy ilçesinde 10 gündür etkisini sürdüren ve nedeni henüz belirlenemeyen kötü koku nedeniyle, çocuklarını okula gönderemeyen bazı veliler, duruma tepkili.

Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeki Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu bahçesinde toplanan bazı veliler, kötü koku nedeniyle çocuklarını okula yollayamadıklarını belirterek, okul yöneticilerinden konuyla ilgili yetkililerin açıklama yapmasını istedi.

Bunun üzerine, Kaymakam Atilla Selami Abban ve Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay okula gelerek velilerle görüştü.

Kaymakam Abban, burada yaptığı konuşmada, kötü kokunun etkisini kaybetmesi ve nedeninin bulunması için herkesin elinden geleni yaptığını söyledi.

Kokunun kaynağının bulunması için gönderilen numuneler ile ilgili rapor hazırlanacağını ifade eden Abban, şunları belirtti:

"Numune alındı. Sentetik reçine olduğu konusunda birleştiler ama resmi rapor yok. Raporun bana ulaşmasını bekliyorum ona göre hareket edeceğim. Bize inanın, güvenin. Rapora göre hareket edeceğiz. Derslerin telafisi yapılacak. Devamsızlıktan mağduriyet olmayacak. 1 hafta, 10 gün içinde rapor gelecek. Rapor olmadığından tatil edemiyorum."

Abban ve Akay ile bir süre daha görüşerek şikayetlerini dile getiren veliler daha sonra dağıldı.

Genizi yakan koku

İlçede 10 gün önce doğalgazı andıran ve genizleri yakan koku etkili olmaya başlamış, bunun üzerine belediye ekipleri, kimyasal madde boşaltıldığı iddia edilen kanalizasyon hattından örnek alarak incelenmek üzere laboratuvara göndermişti.