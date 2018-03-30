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Cerabluslulardan Zeytin Dalı Harekatı'na destek gösterisi

Suriye'nin Halep kentinde bir araya gelen yüzlerce gösterici, TSK ve ÖSO'nun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için bir araya geldi.

30 Mart 2018 Cuma 22:38





