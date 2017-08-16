  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Cerablus'a dönüşler sürüyor

Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra Türkiye'den ülkesine giden Suriyeli sayısı 48 bini geçti.

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Cerablusa dönüşler sürüyor

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Halep'in Cerablus ilçesine dönen Suriyeli sığınmacı sayısı 48 bin 150'ye ulaştı.

Suriye'de 6 yıl önce başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen sığınmacılar, harekatın ardından terör örgütünden arındırılan bölgelere dönmeye devam ediyor.

Gaziantep Valiliğince Karkamış ilçesinde kayıt işlemleri yapılan Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde ülkelerine dönüyor. Yanlarına aldıkları eşya ve bavullarıyla Karkamış Gümrük Kapısı'na gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu günlük ortalama 200 Suriyeli, güvenlik kontrolünden sonra Cerablus'a geçiyor.

Özgür Suriye Ordusu mensuplarının gümrük kapısında karşıladığı Suriyelilerin eşyaları, araçlara yüklenip evlerine ulaştırılıyor.

Harekatın ilk gününden bu yana Türkiye'den Cerablus'a dönen Suriyelilerin sayısının 48 bin 150'ye ulaştığı bildirildi.

Etiketler: fırat kalkanı harekatı
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