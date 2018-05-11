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Cep telefonu hırsızını, büyük numaralı ayakkabısı ele verdi

Adana'da alışverişe çıkan kadının cep telefonunu çalan hırsız, giydiği büyük numaralı ayakkabı nedeniyle sekerek yürüdüğü için güvenlik kameralarından tespit edilerek, yakalandı.

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Cep telefonu hırsızını, büyük numaralı ayakkabısı ele verdi

Seyhan Kuruköprü Mahallesi'nde 4 Mayıs'ta arkadaşıyla alışverişe çıkan İ.K.'nin arkasında yürüyen zanlı, kadının cebindeki cep telefonunu aldı.

Seke seke kaçtı

Sekerek olay yerinden kaçan zanlının görüntüleri ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir süre sonra cep telefonun olmadığını fark eden İ.K. polisi aradı.

Olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, incelediği güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin cep telefonunu aldıktan sonra sekerek kaçtığını fark etti.

Civarda araştırma yapan ekipler, yolda yine sekerek yürüyen Fatih Çelik'i yakaladı. Emniyet'e götürülen zanlı, sorgusunda suçunu itiraf etti.

Çaldığı telefonu 300 liraya tanımadığı birine sattığını, uyuşturucu bağımlısı olduğunu, giydiği ayakkabının numarası büyük olduğu için sektiğini söyledi. Mahkemeye çıkarılan Çelik, tutuklandı.

Kaynak: DHA/İHA

Etiketler: hırsız, büyük ayakkabı, Adana
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