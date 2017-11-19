'Cep Herkülü'ne veda

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, dün tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında yaşamını yitirdi.

Siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak 28 Eylül'den bu yana Memorial Ataşehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören ve 6 Ekim'de de Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli olan Süleymanoğlu, son olarak beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle 11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı.

Cenazesi bugün İstanbul'da defnedilecek

Yüzyılın sporcusu olarak nitelendirilen olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi, Fatih Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Edinilen bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım, Fatih Camisi'ndeki törene iştirak edecek.

'Cep herkülü'nün rekorlarla dolu hayatı

Tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında yaşamını yitiren eski milli sporcu Naim Süleymanoğlu, 9 yaşında bağladığı halterde birçok olimpiyat ve dünya rekoruna imza attı.

Henüz 15 yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanma başarısı gösteren Naim Süleymanoğlu, 16 yaşında ise bu kez rekor kırarak şampiyonluğa ulaştı ve halter tarihinin en genç dünya şampiyonu unvanını elde etti.

Kariyeri süresince 3 olimpiyat altın madalyası, 7 dünya şampiyonluğu ve 6 Avrupa şampiyonluğu bulunan Naim Süleymanoğlu, 46 kez dünya rekoru kırdı. Milli halterci ayrıca, 1984 yılında henüz 16 yaşındayken silkme kategorisinde vücut ağırlığının 3 katını kaldıran ikinci halterci olarak da tarihe geçti.

"Cep herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında ise dünyada "yılın haltercisi" seçildi.

Türkiye'ye ilticası

Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan'daki baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınarak Türkiye'ye iltica etti.

1993 Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanmasının yanı sıra, 2 de dünya rekoru kıran Süleymanoğlu, 1994'te Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda sadece 3 kaldırış yaparak, 3 dünya rekoru kırdı.

Çin'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda ise sakatlığının devam etmesine karşın 3 altın madalya kazanan Naim Süleymanoğlu, 2000 yılında Uluslararası Halter Federasyonunun asbaşkanlığı görevine getirildi.

Naim Süleymanoğlu'nun başarıları

Olimpiyat oyunları

1988 Seul Olimpiyatları:

Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümetince Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenerek gerekli izin alındı. Bu olimpiyatlarda Naim Süleymanoğlu, 60 kilo koparmada sırasıyla 145, 150,5, 152,5, silkmede 175, 188,5, 190, toplamda da 320, 339, 342,5 kilo kaldırarak 6 dünya, 9 olimpiyat rekoru kırarak muhteşem bir zafer elde etti ve böylece Türkiye'ye olimpiyatlar tarihinde güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.

1992 Barselona Olimpiyatları:

Altın madalya kazandı ve aynı yıl Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.

1996 Atlanta Olimpiyatları:

64 kiloda 4 dünya rekoru kırarak 3. kez olimpiyatlarda madalya kazanarak tarihe geçti.

2000 Sidney Olimpiyatları:

33 yaşında olması ve sakatlığı nedeniyle 3 kaldırışta sıfır çekerek başarı gösteremedi.

Dünya şampiyonaları

1993 Dünya Şampiyonası:

3 altın madalya kazanırken, 2 de dünya rekoru kırdı.

1994 İstanbul'da yapılan Dünya Halter Şampiyonası:

İlk kez Türk seyircisi önüne çıktı. Sakat olmasına rağmen 3 dünya rekoru kırarak 3 altın madalya kazandı.

1995 Çin'de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı devam ediyordu ve 3 altın madalya kazandı.

Avrupa şampiyonaları

1988'de Avrupa Halter Şampiyonası'na Türkiye adına katıldı ve üç altın madalya kazandı.

1994'te Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda sadece 3 kaldırış yaparak üç dünya rekoru kırdı.

1995 Avrupa Halter Şampiyonası'nda yine sakat olmasına rağmen 1 altın, 2 gümüş kazanarak Türkiye'nin takım halinde birinci olmasında önemli katkı sağladı.

Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonunun Aralık 2000'de Atina'da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi.