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Cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi: 16 yaralı

İstanbul'dan Ağrı'ya cenazeye gidenleri taşıyan otobüsün Sivas'ta devrilmesi sonucu yaralanan 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi: 16 yaralı

Bir yakınlarının Ağrı'daki cenazesine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkanları taşıyan Özdemir İsmiçoğlu (49) yönetimindeki 34 UU 4782 plakalı otobüs, Sivas'ta D-100 karayolunun Koyulhisar ilçesi Yemişli mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile otobüste bulunan Kerem (33), Sefer (44), Ayşe (22), Ummugülsüm (20), Mehmet Hanife (46), Adile (36), Kıymet (74), Murat (22), Gülten (42) ve Musa Demir (5) ile Tahsin Engiz (44), Hediye Yiğit (47), Bediha Engiz (58), Sadık Aydoğmuş (36) ve Allahverdi Yiğit (55) yaralandı.

Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sadık Aydoğmuş, daha sonra Sivas'a sevk edildi.

Hasta taşıyan ambulans tırla çarpıştı

Yaralıları taşıyan bir ambulans ile TIR kaza bölgesinde çarpıştı. Kazada ambulansta hasar oluşurken, içerisindeki yaralılar ise bölgeye sevk edilen başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas, kaza
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