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Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Kastamonu'da, vefat eden bir yakınlarının cenaze törenine gidenleri taşıyan minibüs devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 11 kişi yaralandı.

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Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden yola çıkan 12 kişi, vefat eden bir yakınlarının Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki cenaze törenine gitmek için yola çıkmışlardı.

Alınan bilgiye göre, 29 yaşındaki Mahmut Balcı idaresindeki minibüs, Kastamonu-Sinop Karayolu Bük köyü mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 73 yaşındaki Emine Şen hayatını kaybederken, sürücü Balcı ile Ayşe Çalışkan, Naime Çalışkan, Sabire Öztürkel, Fatma Hafize Koç, Emine Güngör, Hasan Akça, Reşit Akça, Mehmet İşler, 5 yaşındaki Ayşe Rumeysa Çalışkan ve 2 yaşındaki Miraç Öztürkel yaralandı.

Yaralılardan Ayşe Rumeysa Çalışkan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: kastamonu, cenaze töreni, minibüs, trafik Kazası
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