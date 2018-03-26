Cenaze taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

Ertan Dönmez idaresindeki cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulans, Kayseri-Malatya karayolu Nalçık Bulvarı'nda bir otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçtiği öne sürülen Mustafa Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobille çarpıştı.

Üzüm ile otomobildeki aynı aileden 36 yaşındaki Mehmet, 6 yaşındaki Safiye Nur, 8 yaşındaki Hamza, 29 yaşındaki Zehra ve Soner Üzüm hayatını kaybetti.

Yaralanan Ertan Dönmez ile ambulansta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen otomobilin plakasının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bu arada İstanbul'dan Tunceli'ye götürülen ambulanstaki cenaze, yakınları tarafından alındı.

Kaynak: AA